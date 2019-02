Eduardo Braga apresenta solução para BR-319

A bancada do Amazonas no Congresso Nacional deve apresentar amanhã ao ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, um documento que garante definitivamente a recuperação da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O encontro deve contar, ainda, com os governadores do Amazonas, de Rondônia e de Roraima, além do vice-governador do Acre, e os congressistas de cada um dos quatro estados.

Elaborado a partir de sugestões do senador Eduardo Braga (MDB/AM), o texto inclui a estrada no pacote de R$ 100 bilhões do governo federal para investimentos em rodovias nos próximos quatro anos. Na semana passada, o plano foi anunciado pelo Ministério da Infraestrutura. Para surpresa dos amazonenses, a BR-319 foi excluída.

O segundo ponto sugerido por Eduardo – e acatado pelos deputados e senadores do Amazonas – delega à esfera estadual a competência para licenciamento e execução de obras na via. A terceira diretriz, também recomendada pelo senador amazonense, garante o repasse de recursos para conclusão dos 400 quilômetros restantes da BR-319.

“Só com objetividade e sentido prático conseguiremos superar os entraves que dificultam a pavimentação dessa importante rodovia”, disse o parlamentar amazonense.

Foto: Vagner Carvalho