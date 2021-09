Edital da Fapeam estimula fixação de mestres e doutores no interior do Amazonas

Inscrições seguem abertas até as 17h do dia 6 de setembro

Com o intuito de atrair e fixar mestres e doutores no interior, segue com inscrições abertas o Programa de Fixação de Recursos Humanos para o Interior: Mestres e Doutores por Calha de Rio (Profix-RH). O edital é do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O prazo para submissão vai até o dia 6 de setembro, às 17h, on-line, via SigFapeam, em www.fapeam.am.gov.br.

Com investimento de R$ 3.727.200,00, a iniciativa pioneira no estado busca estimular a fixação de mestres e doutores nas instituições de ensino e pesquisa do interior do estado, assim como contribuir para resolutividade de problemas locais por meio da ciência, tecnologia e inovação. O apoio é por meio da concessão de bolsas e auxílio financeiro.

Para participar é preciso ter título de mestre ou doutor, e não ter vínculo de trabalho no momento da implementação da bolsa, além de ser residente e domiciliado no município de execução do projeto, durante toda a vigência da proposta. Todos os requisitos e critérios estão especificados no edital. O resultado final será divulgado no mês de novembro deste ano.

Programa – O Profix-RH é um programa inédito no Amazonas, e dentre seus objetivos estão o de apoiar projetos de pesquisas para alavancar setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do interior do estado, bem como diminuir as desigualdades quanto à CT&I.

Para mais informações, basta conferir o edital, no endereço http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0092021-programa-de-fixacao-de-recursos-humanos-para-o-interior-do-estado-mestres-e-doutores-por-calha-de-rio-profix-rh/

FOTO: Érico Xavier/Fapeam