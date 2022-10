É o fim? Mbappé dá ultimato e exige saída de Neymar do PSG. Entenda a polêmica!

Mbappé vive momentos delicados com o PSG. Tanto o jogador quanto os acionistas do clube francês estão insatisfeitos uns com os outros. Agora, para tentar melhorar sua situação no time, Mbappé exigiu a saída de Neymar para que ele continue.

A exigência é a mesma feita durante a renovação de contrato de Mbappé. Para continuar no PSG, o francês pediu para que o clube oferecesse o brasileiro na janela de transferências. O pedido não foi acatado e a relação entre Neymar e Mbappé piorou ao longo da temporada. As informações são do jornal “El País”.

Agora, Mbappé deu um ultimato ao clube: ou Neymar é transferido ou Mbappé adianta sua saída do PSG em janeiro.

Qual é o futuro de Neymar no PSG?

O pedido de Mbappé, porém, pode não ser acatado novamente. Isso porque Neymar renovou o contrato com o PSG por mais dois anos recentemente. Além disso, o brasileiro não se interessou por nenhum projeto de clube que o procurou durante a janela de transferência.

Com o clima pesado nos vestiários do PSG, Neymar já prepara sua vingança contra Mbappé. Segundo o jornal espanhol “Marca”, Neymar pretende vencer a Copa do Mundo para, assim, tirar o protagonismo de Mbappé no PSG. Ao que tudo indica, o brasileiro tem tudo para ser um dos grandes nomes do Mundial.

Fonte: Purepeople