É com muito tristeza e pesar que registramos mais uma vítima do COVID-19

A vítima foi o 3° SGT PM HERMESON ALMEIDA DE SOUZA que estava internado na capital de Rondônia. O COVID-19 em Humaitá está fazendo vítimas todos os dias, os números continuam crescendo, mesmo com decreto restringindo a circulação de pessoas após as 20h00 as medidas impostas pelo gestor municipal, não são cumpridas em partes por nossa população, que continua achando que essa doença maldita é brincadeira. Em 2020 foram mais de 80 vítimas fatais. Agora em 2021 já temos pelo menos 04 óbitos ocorridos somente no mês de janeiro.

Ainda temos pessoas importantes entubadas, respirando por aparelhos. Em meio a notícias ruins, fica aqui nosso apelo a todos os leitores de nossas páginas eletrônicas. EVITEM CIRCULAR DESNECESSARIAMENTE, O COVID-19 AINDA NÃO TEM CURA. A VACINA IMUNIZA O ORGANISMO, MAS NÃO TEMOS COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE EFICÁCIA DA MESMA EM NOSSO ORGANISMO.

