“É alvo há muito tempo”; Enquanto Paredes e +1 podem dar adeus, PSG se prepara para chegada de novos reforços

Leandro Paredes parece que está mesmo com os dias contados no Paris Saint-Germain. O volante tem negociação avançada com a Juventus e segundo Christophe Galtier, o jogador não será ao menos relacionado para o duelo contra o Toulouse, nesta quarta-feira (31), pela Ligue 1. Galtier afirmou que não contará com o goleiro em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (30).

Além de Paredes, Galtier foi claro quanto a situação de Keylor Navas. O treinador que vem optando por Gianluigi Donnarumma como titular absoluto, afirmou que Navas segue a disposição do PSG, apesar disso o goleiro tem conversas com o Napoli. “Nós conversamos muitas vezes com o Keylor e ele continua disponível para o clube”, disse o treinador.

Se por um lado Paredes e Navas podem deixar a equipe, por outro o clube trabalha para trazer novos reforços, entre eles Fabian Ruiz, do Napoli, que segundo Galtier é cobiçado há algum tempo pelo clube parisiense. “Teria sido melhor contar com esses atletas o mais rápido possível para podermos integrá-los ao restante do grupo. Sabemos os setores que precisamos reforçar, principalmente por conta das saídas. Ruiz é um nome decidido há muito tempo. Está em discussão, mas nada é oficial”.

Outro possível reforço nesta reta final da janela de transferências é o zagueiro Milan Skriniar, da Inter de Milão. Porém Galtier afirmou que negociação tem sido difícil. “Eu não posso te dizer que está completamente acabado. A janela de transferências é emocionante para todos porque sempre há surpresas, até o último momento. O Milan é alvo há muito tempo, as negociações estão muito difíceis com a Inter, devemos respeitar a posição deles. 48 horas antes do fechamento, tudo ainda é possível”, finalizou.