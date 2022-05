Durante patrulhamentos realizados no fim de semana, PMAM prendeu 45 pessoas no estado

Armas, drogas e munições também foram apreendidas durante as ações policiais

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 45 pessoas e apreendeu sete adolescentes durante os patrulhamentos realizados no estado no fim de semana. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Boca do Acre e Coari.

A maioria das prisões foi motivada por crimes como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Entre a manhã de sexta-feira (20/05) e as primeiras horas desta segunda-feira (23/05), as guarnições das PMAM tiraram de circulação mais de 300 porções de droga, nove armas de fogo, 34 munições e mais de R$ 2 mil em espécie.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. De acordo com o relatório policial, o adolescente estava em posse de uma espingarda calibre 12, uma munição do mesmo calibre, uma balança de precisão e 14 porções de oxi.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Policiais militares da 6ª Cicom prenderam um homem de 34 anos pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Com ele, os policiais encontraram 13 gramas de cocaína, 12 gramas de oxi, uma balança de precisão e R$ 14 em espécie. Ele foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem, de 29 anos, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A guarnição apreendeu uma pistola 9 milímetros e cinco munições.

Interior

Policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 34 anos pelo crime de tráfico de drogas no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus). A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram o homem em atitude suspeita.

Durante a abordagem, foram encontradas com ele 49 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha. O suspeito foi encaminhado até a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

(Foto: Carlos Soares/Secom)