Durante lives, professores discutem desafios da Educação Especial em meio à pandemia

Transmissões acontecem amanhã (29/09) e quarta-feira (30/09), pelo YouTube

A Educação Especial será foco de duas lives promovidas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, amanhã (29/09) e quarta-feira (30/09), sempre a partir das 15h. As transmissões fazem parte da programação especial da pasta em alusão aos dias nacionais de Luta pelo Direito das Pessoas com Deficiência e do Surdo, celebrados, respectivamente, nos dias 21 e 26 de setembro. As lives serão transmitidas pelo YouTube, por meio do link: https://bit.ly/2FMVHHs.

Com o tema “Educação Especial em foco: o fazer pedagógico durante o período de pandemia”, a transmissão de terça-feira (29/09) contará com a participação de Antônio Luís Freitas, professor auxiliar da vida escolar da Escola Estadual (EE) Cacilda Braule; Maria Izabel de Oliveira Sandim, educadora da sala de recursos multifuncionais da EE José Elno Ferreira de Souza, de Guajará; e da professora doutora Andreza Belotta e Joab Grana, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Já na quarta-feira (30/09), cinco professores das escolas especiais e específica de Manaus conduzem o bate-papo. São eles: José Augusto Maia, da EE Augusto Carneiro dos Santos; Maria Izabel de Souza Motta, EE Joanna Rodrigues; Cláudia Figueiredo de Lima, EE Manoel Marçal; Naiene Bentes Monteiro, EE Diofanto Vieira; e Ana Cristina, Escola Estadual de Atendimento Específico Mayara Redman.

Durante as lives, os convidados conversarão sobre os seus desafios e vivências em meio ao período da pandemia de Covid-19. Quem conferir as transmissões poderá, ainda, interagir ao vivo com os profissionais, por meio da ferramenta de chat do YouTube.

Sobre as datas – O Dia Nacional de Luta pelo Direito das Pessoas com Deficiência (21 de setembro) foi instituído por iniciativa de movimentos sociais, em 1982, e oficializado pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005. A data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições.

O dia 26 de setembro foi instituído como o Dia Nacional do Surdo por ser a data de inauguração do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) em 1857, no Rio de Janeiro, que foi a primeira escola para surdos do Brasil.

FOTOS: Divulgação

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Desporto: [email protected]