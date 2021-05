Durante live, Wilson Lima destaca que tem recebido prefeitos para tratar de investimentos no interior

O governador ressaltou a entrega, em menos de uma semana, de quase 14 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente

O governador do Amazonas, Wilson Lima, tem realizado audiências com prefeitos e vereadores do interior do estado para tratar de investimentos nos municípios, especialmente, em relação à infraestrutura, saúde e segurança pública, além de cooperação para o enfrentamento da cheia recorde deste ano. As reuniões foram destacadas pelo governador durante live pelas redes sociais na noite desta quinta-feira (13/05).

Nos últimos dias, na sede do Governo do Amazonas, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, ele recebeu 14 prefeitos e diversos parlamentares das câmaras municipais.

“Tenho recebido prefeitos e vereadores para fazer essa construção para o interior, ouvir essas demandas. Tenho ido também aos municípios. Fui ao município de Anamã, que está todo debaixo d’água, levar essa ajuda humanitária”, disse o governador.

Em reunião com o prefeito Lucenildo de Souza Macedo de Alvarães, o governador informou que será pavimentada uma parte do sistema viário do município; e haverá a instalação de iluminação de LED em toda a cidade.

Outro município que terá o sistema viário recuperado é Amaturá. Em reunião com o prefeito Zezinho Eufrasio, o governador Wilson Lima definiu, ainda, o envio de viaturas para a Polícia Militar para reforçar o policiamento no município.

Além de receber reforma da infraestrutura das ruas, os municípios de Santo Antônio do Iça e Tonantins receberão assistência em relação ao abastecimento de água. Neste último, haverá ampliação e melhoramento da rede de abastecimento de água, além de recuperação de uma ponte de madeira, conforme pedido do prefeito Francisco Sales.

Atendendo solicitação do prefeito de Santo Antônio do Iça, Walder Ribeiro, o Ceceu, o Governo do Amazonas, por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), vai realizar o levantamento da qualidade da água no município.

Loading...

Antônio Uchoa, prefeito de Uarini, também solicitou reparos no sistema viário do município e terá o pleito atendido pelo governador Wilson Lima.

Pista de pouso – O governador Wilson Lima também assinou um convênio no valor de R$ 9,4 milhões com a Prefeitura de Pauini para recuperação da pista de pouso do município. Segundo Wilson Lima, além de tirar o município do isolamento e garantir o direito de ir e vir do cidadão, a nova pista de pouso vai permitir operações emergências como o transporte de pacientes. O prefeito de Pauini, Renato Afonso, destacou que após o processo licitatório, em três meses a pista estará pronta.

Silves receberá ações de infraestrutura, educação e saúde, um pedido do prefeito Professor Paulino Grana. Em Nhamundá, o Governo do Estado vai realizar a avaliação do sistema de coleta de lixo e reforma de unidades de ensino. O Estado já está reconstruindo a orla do município.

O governador Wilson Lima também recebeu os prefeitos Simão Peixoto (Borba), Gilberto Biquinho (Fonte Boa), Pedro Guedes (Careiro da Várzea), Pedro Macário (Jutaí), Mario Abrahim (Itacoatiara) e Regis Nazaré (Anori).

Auxílio Enchente – Wilson Lima também destacou, na transmissão, que a Defesa Civil do Amazonas já enviou 13.513 cartões do Auxílio Estadual Enchente até esta quinta-feira (13/05). Receberam o benefício os moradores dos municípios de Pauini, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã.

Esses municípios tiveram Situação de Emergência decretada pelas prefeituras. A entrega tem sido feita gradativamente, com o apoio das Defesas Civis municipais e de técnicos das prefeituras, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, atingidas pela cheia dos rios.

“Esses cartões vão beneficiar quase 100 mil famílias. Amanhã vou ter, inclusive, uma reunião com a nossa equipe para ampliar e fazer com que esse cartão chegue a quem precisa”, disse.

FOTOS: Diego Peres / Secom