Durante briga de casal mulher é esfaqueada

Dileane foi morta na manhã desta sexta-feira (07), dentro de sua residência localizada na rua Coral, bairro Tancredo Neves, na zona Leste da capital, após um desentendimento com o seu companheiro identificado como Flávio Eduardo.

Segundo informações, o caso teria ocorrido por volta de 06h da manhã. Os três filhos menores do casal estavam local na hora em que o crime aconteceu.

A mãe de Flávio relatou a equipe de reportagem do site Imediato que o seu filho estaria há dois dias fazendo consumo de drogas. Ao voltar para casa, discutiu com Dileane, que de acordo com familiares era contra o envolvimento dos entorpecentes. Durante a discussão, Flávio teria pegado uma faca e desferido golpes contra a mulher. Em seguida, o mesmo cortou o próprio pescoço.

O rapaz foi encontrado desacordado em cima do corpo da mulher. O mesmo foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado posteriormente para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Antes de ele matar a facadas a sua companheira, o homem mandou áudio para o pai. “Uma grande perda, eu me deixei levar por essa porcaria, não sei o que vai acontecer agora, mas tudo bem, meus filhos são mais importantes, a Ane também é muito importante pra mim, só que foi erro meu mesmo”, diz um trecho da mensagem encaminhada para o genitor.

O pai de Dileane disse que a filha chegou a enviar mensagem querendo voltar pra casa e em um certo momento pediu por socorro. “Eles conviviam há mais de 10 anos, se conheceream na adolescência, na escola. A gente tem todos os áudio tudo relatado, antes de ele cometer o ato…cinco horas da manhã. Ela estava pedindo socorro, que voltasse pra casa e ela já tinha a minha autorização pra voltar, mas não deu tempo de ela voltar até porque ele a impediu”, disse o pai.

O senhor também frisou que o companheiro de sua filha era agressivo e que conversou com a sua mulher para chamarem à polícia após os áudios que ele teria enviado.

“Sempre fui contra porque eu via nele que ele não era homem pra viver com ela. Ele era violento e ta aí a prova. Conforme as conversas a mãe dela ia rebatendo e foi quando eu disse pra mãe dela ‘chama a polícia que é pra gente ir lá pra resolver logo isso aí’, foi quando ele mandou um áudio que não precisava chamar que ele ia resolver, ele estava consciente do que iria fazer” relatou o pai de Dileane.

O Instituto Médico Legal (IML), esteve no local e realizou a remoção do corpo.

Foto: Neto Silva/Imediato