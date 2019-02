Duas ambulâncias foram incendiadas, em frente ao Hospital de Lábrea

Duas ambulâncias foram incendiadas na porta do Hospital do município de Lábrea, na noite desta quinta-feira. As primeiras informações repassadas a nossa redação afirmam que uma delas era novinha e era utilizada para o deslocamento de pacientes a Humaitá e a Porto Velho em caso de emergência.

O fato criminoso ocorreu por volta das 22h00 desta quinta-feira (07), e os motivos ainda não são conhecidos, os danos foram somente materiais e ninguém se feriu. Fotos dos suspeitos circulam nas redes sociais e grupos de whatsapp, porém não podemos afirmar que são de fato os autores do crime contra o patrimônio público do município.

Grande parte da população labrense esta amedrontada com a onda de crimes que vem ocorrendo diariamente no município, que enfrenta revolta entre facções do FDN e CV. Populares acreditam que a destruição das ambulâncias é uma retaliação contra a fiscalização nas celas da delegacia que está super lotada. Um aúdio enviado a nossa redação, relata o clima de insegurança vivido pelos moradores que ja não sabem a quem recorrer…

Ouça o desabafo de um morador que prefere não se identificar a cerca dos crimes que vem acontecendo em seu município.

Veja as fotos enviadas a nossa redação:

Fotos: JR E Sebastião