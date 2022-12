Drogas, arma de fogo e dinheiro em espécie são apreendidos durante operação

Policiais que atuam na operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreenderam drogas, uma arma de fogo e dinheiro em espécie durante a ação deflagrada na quarta-feira (14/12), no município de Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relatório da ocorrência, os agentes faziam patrulhamento fluvial de rotina nas proximidades da Ilha da Bahia, onde há denúncias da atuação de piratas dos rios, quando avistaram uma embarcação com quatro indivíduos. A equipe iniciou os procedimentos de abordagem, e os suspeitos, ao notar a presença dos policiais, atiraram contra a guarnição.

Durante a troca de tiros, um dos infratores foi atingido e veio a óbito no local. Os outros três suspeitos fugiram.

No interior da embarcação abandonada pelos indivíduos, os policiais encontraram 20 tabletes de cocaína, uma espingarda calibre 16, cinco munições do mesmo calibre e R$ 1,5 mil em espécie, além de 12 galões com aproximadamente 40 litros de gasolina.

A embarcação e todos os outros materiais apreendidos durante a ocorrência foram levados à 49ª Delegacia Interativa de Polícia de Amaturá.

Operação

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país, por meio da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM