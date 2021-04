O fato aconteceu na fronteira do Brasil com a Bolívia. Pelo menos 250 doses, foram furtadas do posto de saúde de Guayaramerin do lado Boliviano. A polícia já encontrou as doses, porém todas foram extraviadas devido não serem armazenadas geladas, em câmaras frias, ou freezer.

A corrida pela vacina, aquece o mercado negro do crime, mas fica o exemplo aqui. Comprar vacina é arriscado, pois quem lhe garante que as mesmas foram ou estão bem armazenadas? Fica a dica!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ