Domingo violento com morte e acidentes em Apuí

O domingo pós concurso da Rainha da Expoap começou de forma violenta. Logo as 05h53 um motorista, ainda não identificado, bateu o veículo que conduzia em uma lixeira. Não teve vítimas, apenas danos materiais.

Por volta das 08h30 minutos um homem de 21 anos foi assassinado com um tiro de espingarda calibre 20 no bairro Cachoerinha quando, segundo a versão do acusado, “tentava levar sua esposa a força para uma cachoeira”. Henrique de Jesus da Silva, 21 anos, segundo a versão do autor e esposa, chegou na sua casa com outros três homens convidando a mulher para ir pro banho.

Francinaldo Lopes da Silva, 25 anos, disse que a mulher não iria junto e com isto iniciou uma discussão que acabou indo para as vias de fato, momento em que o autor correu para dentro de casa e foi perseguido pela vítima. Francinaldo de posse da espingarda disparou um tiro em direção de Henrique que faleceu na hora.

As policiais Civil e Militar foram acionadas e de posse de informações sigilosas de populares os policiais Miguel , Joelson liderados pelo delegado Francisco Rocha conseguiram prender o autor quando tentava fuga com um mototáxi em direção à regiao do Rio Acari. Francinaldo já tem passagem na polícia por tentativa de homicídio e em nenhum momento demonstrou arrependimento, sempre demonstrando frieza diante da autoridade policial.

A esposa de Francinaldo já esteve envolvida em outro caso de homicídio quando um homem se envolveu com ela e acabou matando seu marido à época.

FONTE: VANDERLEI ALVES/ APUÍ