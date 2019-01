DNIT PROÍBE TRÁFEGO DE VEÍCULOS ACIMA DE 23 TONELADAS NA BR-319

MANAUS – O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) proibiu o tráfego de veículos de passageiros e de cargas com o Peso Bruto Total Combinado (PBTC) acima de 23 toneladas na Rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho/RO), no segmento compreendido entre o Rio Tupãna (Km 177,80) e o Entrocamento com a Rodovia BR-230 (AM) no Km 655,70.

A restrição é para assegurar a estrutura das pontes de madeira que não têm capacidade para suportar o tráfego pesado de carretas, bi-trens e rodo-trens, e a segurança no transporte de passageiros e de cargas para o atendimento às comunidades e cidades próximas à rodovia.

“Em casos especiais, a critério do DNIT, desde que seja devidamente solicitado e justificado e autorizado por meio da Autorização Especial de Trânsito – AET, o veículo poderá trafegar com o Peso Bruto Total Combinado – PBTC superior ao determinado nesta Portaria, sempre de acordo com as especificações técnicas do fabricante ou de órgãos certificadores reconhecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro)”, informou o Dnit. O não cumprimento à determinação implica multas e apreensão dos veículos, segundo o órgão federal.