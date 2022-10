A medida de urgência é para atender com a maior brevidade possível o fluxo rodoviário local por conta do interrupimento, ocasionado pela queda da Ponte do rio, OCORRIDA no início da noite deste sábado.

O DNIT informa ainda que, no Rio Curuçá já tem uma balsa atendendo de forma emergencial até que a ponte de Ferro que já está sendo montada fique pronta.

Nossa reportagem acompanhar de perto as informações enviadas de forma oficial para manter você bem informado.

