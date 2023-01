DNIT DO AMAZONAS CONTRATOU EMPRESA PARA RECONSTRUIR A PONTE DO RIO CURUÇAR POR R$ 24 MILHOES DE REAIS SEM LICITAÇÃO

Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado, o DNIT aponta que o valor para a reconstrução da ponte está orçado em pouco mais de R$ 24 milhões. Sobre a contratação da empresa sem a realização de um processo de licitação, o órgão federal afirma que dada a situação de emergência, a licitação poderia ser dispensada.

Inicialmente, o prazo para a realização de todos os trabalhos de reconstrução é de um ano. No documento não chega a ser citada a contração de empresa para a realização de obra na ponte do Rio Autaz Mirim, duas semanas depois do primeiro desabamento, e também na BR-319.

No início deste mês, o superintendente do DNIT, Luciano Moreira de Souza Filho, foi até a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) para prestar esclarecimentos. Na época ele afirmou que a reconstrução das pontes estava prevista para um ano.

Segundo ele, três empresas atuam em algum grau no trecho onde as estruturas vieram ao chão são elas: a Matera (responsável pela manutenção dos trechos de erosão da via); a LCM Contruções e Comércio (atua diretamente na manutenção das pontes); e o consórcio STE Simempe/AGC (para supervisão das obras).

No total, os contratos firmados com essas empresas somam mais de R$ 85 milhões, sendo R$ 3.000.803 milhões para Matera, R$ 43.000.249 milhões para LCM e R$ 39 milhões para o consórcio STE

FONTE: acritica.com