DISTRITO DE REALIDADE TEVE DIA “D” DE COMBATE AO COVID – 19

Aconteceu nesta manhã de quinta-feira (30) no Distrito de Realidade, uma ação programada com servidores em saúde do município. A prefeitura de Humaitá através da SEMSA realizou o mutirão de atendimento no local que registrou um alto número de infectados pelo coronavirus.

A equipe realizou 109 Atendimentos médicos, com 81 prescrições, foram disponibilizados 1. 863 medicamentos para o tratamento do COVID-19.

A equipe efetuou 52 testes rápidos, sendo 2 perdas nos testes com erro de leitura, 50 Notificações, com o seguinte resultado *23 – Positivos*, e 27 negativos. 1 Profissional – Positivo.

A comunidade teve a presença de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem em companhia do secretário de saúde e do gerente de epidemiologia do município. Mais ações como estas estão sendo programadas para outras comunidades. A secretaria de saúde deverá nos próximos dias anunciar os locais onde ocorrerão as outras ações.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*