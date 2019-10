Distrito Agropecuário da Suframa terá destaque na fesPIM

O Distrito Agropecuário da Suframa (DAS) terá espaço e destaque na I Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (fesPIM), é o que ficou acertado na tarde de ontem quinta-feira (10), após uma reunião entre o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Coronel Alfredo Menezes e um grupo de aproximadamente 70 produtores rurais e agricultores familiares.

Na ocasião, em que foram tratados assuntos de habilitação dos produtores rurais, como destinação, disposição de lotes, procedimentos licitatórios, cadastro e outros encaminhamentos sobre o Distrito, o superintendente da Suframa fez a apresentação da Feira de Sustentabilidade aos participantes da reunião. Após a reunião, ficou decidido que o Distrito Agropecuário participará de uma rodada de negócios na Feira – que acontece entre os dias 27 e 29 de novembro, no Stúdio 5 – com a finalidade de incentivar e dar visibilidade a agricultura familiar e o pequeno e médio produtor do Amazonas.

Sobre o DAS

O Distrito Agropecuário da autarquia dispõe de áreas destinadas a projetos agropecuários e agroindustriais, que trabalham com atividade agropecuária a produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais, inclusive extrativismo vegetal. As áreas ficam localizadas nas cidades de Manaus e Rio Preto da Eva.

“É preciso valorizar a produção desses locais no nosso Estado, uma vez que fazendo isso, melhoramos a vida dos moradores dessas regiões. É preciso aproveitar e incentivar a produção local”, afirmou Menezes.

Além dos produtores rurais e superintendente da Suframa, participou da reunião, o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas (FAEA), Muni Lourenço.

Fotos: Ekco Produções