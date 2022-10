Discussão entre bandas termina com briga generalizada de músicos “Assistir Video”

PAÍS| Uma discussão entre os músicos e as equipes das bandas Psirico, liderada pelo cantor Márcio Victor, e Samba Trator terminou com uma briga generalizada e troca de agressões em cima de um palco, na tarde de domingo (16). O caso aconteceu durante o Samba da Feira, em Salvador.

De acordo com o empresário da banda Samba Trator, a discussão começou depois que músicos tentaram cumprimentar o cantor Márcio Victor. Um produtor do artista teria afastado a equipe com rispidez, o que motivou o desentendimento.

Ainda segundo o empresário, Márcio Victor não teria se envolvido na briga. A reportagem tentou em contato com a assessoria da banda Psirico, mas ainda não obteve retorno. Imagens gravadas pelo público mostram a confusão em cima do palco.

Nas gravações, os músicos aparecem discutindo entre si e se empurrando em cima do palco. Em determinado momento, eles trocaram socos e chutes. Dois dos homens carregaram pedestais, que são barras de metal, e agrediram um ao outro.

Vários músicos caíram no chão durante a confusão e parte dos equipamentos ficaram destruídos, como um monitor que foi pisoteado. O público vaiou a situação. Não há detalhes sobre quantas pessoas ficaram feridas.