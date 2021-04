DIRETORES DA AMAZONAS ENERGIA, REUNIDOS COM O PREFEITO, PRESIDENTE DA CÂMARA, E A IMPRENSA NO GABINETE DA PREFEITURA

O encontro programado está aconteceu nesta manhã por volta das 10h30 desta quinta-feira (08) em Humaitá.

A pauta discutidas, é referente às constantes interrupções não programdos a todo momento na zona urbana.

Técnicos da empresa alegaram que, a nova rede, da Usina V-POWER tem várias chaves sensíveis de proteção, e que todas elas estão sendo ajustadas, gradativamente.

Foi mencionado ainda, que milhares de andorinhas que ficam no cruzamento da rua das flores, com avenida Brasil, bem no Hotel Samaúma, tem ocasionado vários disparos, durante a noite, e a empresa não pode mexer por conta da proteção do meio ambiente.

A equipe técnica citou ainda que, a empresa passa por dificuldades por conta da arrecadação que está bastante limitada, devido a lei da pandemia COVID-19.

O compromisso da empresa, é a busca pela excelência em seu fornecimento, e que, mesmo estando em falha com os usuários, a certeza de que tudo ficará melhor com o passar dos dias.

A rede elétrica antiga, possui chaves de rede que irão ser substituídas e melhoradas, para adequar a queda da rede, com a nova usina.

O prefeito Dedei Lobo, cobrou mais rapidez no melhoramento dos serviços, embora reconheça a parte técnica alegada na reunião, Dedei declarou que, o usuário é penalizado pelas normas técnicas quando vai ligar sua energia, e a mesma cobrança deve ser oferecida pela empresa também.

Sobre a queima dos aparelhos, a coordenadora da empresa na cidade, disse que, os usuários que tiverem seus aparelhos queimados, eles podem ir a sede da empresa declarar seus prejuízos, que serão avaliados e programados o ressarcimento dos mesmos.

O gerente da Amazonas Energia em Humaitá Anderson Oliveira declarou que as chaves de proteção estão sendo substituídas, em vários pontos, para que todo o sistema não caia como tem ocorrido no momento, pois, todo o sistema que tem 04 alimentadores, estão sendo separados na rede para que as quedas da rede rural, não ocasione a queda da zona urbana.

O prefeito Dedei Lobo agradeceu a presença da diretoria da Amazonas Energia, e cobrou mais informação aos usuários que estão em sua grande maioria sem saber o que de fato esteja ocorrendo.