Diretor-presidente do Cetam recebe título de Líder Educacional do Ano 2022

Cerimônia de premiação do Brazil Quality Summit 2022 aconteceu no Sheraton WTC, em São Paulo

O diretor-presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), professor José Augusto de Melo Neto, recebeu na terça-feira (10/05) o título de Líder Educacional do Ano 2022, por sua gestão bem-sucedida à frente da instituição. A cerimônia de premiação do Brazil Quality Summit 2022 aconteceu no Sheraton WTC, em São Paulo.

A premiação reconhece as conquistas e avanços do Amazonas, por meio do Cetam, na área da educação profissional, uma das prioridades da gestão do governador Wilson Lima. No Cetam, uma das inovações colocadas em prática foi o lançamento do “Guia metodológico para o ensino remoto”, que trouxe resultados positivos ao possibilitar que os alunos mantivessem os estudos em meio à pandemia de Covid-19.

A premiação do Brazil Quality Summit 2022 é uma iniciativa da Latin American Quality Institute, organização com sede no Panamá que promove, anualmente, um Programa de Certificação e Reconhecimento na América Latina, certificando e homenageando empresas, instituições e personalidades.

O Cetam recebeu ainda a certificação internacional da Latin America Excellence Model, o Prêmio de Empresa Brasileira do Ano e o título The Education Awards pelo seu modelo de gestão responsável e de impacto na sociedade, além do compromisso público com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com a Agenda 2030 da ONU.

“Agradeço ao governador Wilson Lima pela oportunidade de fazer parte da sua equipe de trabalho e de estar à frente do Cetam neste momento de superação das adversidades. O reconhecimento nacional do nosso planejamento estratégico e das ações realizadas demonstram que estamos caminhando para o crescimento e valorização da educação profissional no Amazonas”, ressaltou o professor José Augusto.

FOTOS: Divulgação/Cetam