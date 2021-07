Diretor-Geral da PRF dá posse ao novo Superintendente em Rondônia

Cerimônia de passagem da função aconteceu na manhã desta quinta-feira (15) em evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), em Porto Velho/RO, na qual o novo Superintendente reforçou o compromisso da PRF com a sociedade rondoniense e ressaltou a importância de todos os servidores

O Diretor-Geral da PRF, Silvinei Vasques, empossou, na manhã desta quinta-feira (15/07), o novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, Rommel Pessoa Dantas, em solenidade realizada no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em Porto Velho/RO.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, além de representantes da sociedade civil, servidores da PRF e familiares do superintendente empossado. Também abrilhantou o evento, o Inspetor Gilson Alves de Oliveira, Superintendente substituído.

Durante a atividade, além dos protocolos formais de passagem de comando, foram prestadas homenagens à família PRF, representada pela Sra. Lorrayne Pereira de Souza Dantas; aos veteranos e heróis do Departamento, na figura da PRF aposentada Niva Maria Rodrigues de Azevedo; e ao quadro de Servidores Administrativos, na pessoa da servidora aposentada Maria Josina Reis Pereira. O reconhecimento aos bons serviços prestados ao Departamento foi materializado em outras duas oportunidades, sendo elas: ao Inspetor João Paulo Monteiro Lobato, que recebeu uma placa pelos 18 anos em que esteve na chefia da Delegacia de Vilhena, sendo o mais longevo PRF nesta condição; e a outra, aos servidores da Seção de Administração (SAD), representados pelos PRFs Gibson de Sousa e Souza e Charliston Alves de Amorim, em momento alusivo à excelência dos serviços prestados pela seção à Superintendência. Por fim, o Diretor-Geral da PRF, Inspetor Silvinei Vasques, recebeu, das mãos do novo Superintendente, uma cesta com produtos regionais amazônicos, selando assim o agradecimento pelo comparecimento à Cerimônia.

Ao final do evento, houve um almoço comemorativo ofertado pelo Sindicato dos Policiais Rodoviário Federais em Rondônia (SinPRF-RO), no qual o Diretor-Geral pode conversar com representantes sindicais sobre questões de relevância para a carreira.

