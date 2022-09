Direito UEA: divulgada lista com candidatos aptos a iniciarem as atividades acadêmicas em Humaitá

Humaitá (AM) – O Núcleo de Ensino Superior de Humaitá, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), divulgou nesta segunda-feira(12) a relação de candidatos(as) que tiveram suas matrículas deferidas para o curso de Direito e estão aptos a iniciarem as atividades, marcadas para o dia 21 de novembro de 2022.

Dos 44 candidatos matriculados, apenas 3 tiveram seus pedidos indeferidos, sendo 01 declarado indígena. Há prazo para os candidatos recorrerem do indeferimento. É a primeira vez que a UEA oferece o curso de graduação em Direito para o município de Humaitá.

Confira:

