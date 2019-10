DIREITO DE RESPOSTA – GUTEMBERG CAPECCI

O sr. Francisco das Chagas de Souza, alcunha Chaguinha, publicou no site acriticadehumaita e citou em grupos do Whatsapp – ofensas pessoais ao senhor GUTEMBERG CAPECCI, sendo explicita sua vontade de ofender a pessoa e o cargo público do servidor, disfarçada de informação jornalística, bem como excedeu o direito de informar e opinar.

Cabe destacar que o sr. Francisco das Chagas de Souza (sem qualquer outro integrante de imprensa ou equipe) acompanhando o Prefeito Municipal em uma reunião previamente marcada, não se apresentou ou se identificou como membro de imprensa, bem como não portava crachá ou qualquer outro meio de identificação.

Não pediu qualquer informação sobre atendimento aos eleitores no distrito de Realidade ou no Cartório Eleitoral. Não fez qualquer questionamento sobre documentação exigida ou sobre as condições de atendimento aos cidadãos.

Saliento que não o conhecia, muito menos que “era da imprensa”.

No entanto, no meio da reunião, o Prefeito pediu para gravar um áudio e alegou que o Chaguinha iria divulgar. Nesse momento, questionei o sr. Chaguinha sobre publicações no Whatsapp criticando o atendimento oferecido pelo Cartório Eleitoral. Perguntei se sabia quantos servidores tinha, se os sistemas de coleta da biometria funcionam em qualquer computador e se sabia que mais de 20 (vinte) mil eleitores já fizeram a biometria.

Sr. Chaguinha ficou exaltado diante dos questionamentos. Então para dar continuidade à reunião, solicitei que deixasse a sala e retornasse posteriormente. O Sr. Chaguinha disse “jamais volto aqui” e se retirou da sala de reunião.

Destaco que em nenhum momento lhe foi negado informações, pois não solicitou nenhuma, apenas acompanhava o Prefeito.

Informo que o Cartório Eleitoral não possui orçamento próprio, tem dificuldades de conexão com a internet satelital, dispõe de computadores lentos, kits de biometria que, constantemente, apresentam indisponibilidade, falta de energia elétrica, falta de servidor, mas que mesmo assim, com apenas 08 (oito) servidores, atendeu mais de 15 (quinze) mil eleitores entre março e outubro de 2019.

Sendo assim, é ato de covardia e desonestidade proferir ofensas com a patente finalidade de se promover com o infortúnio alheio sem, ao menos, buscar informações sobre as condições em que os trabalhos estão sendo realizados ou se disponibilizar para levar informações sobre documentação e procedimentos do cadastramento biométrico ao povo de Humaitá/AM.