“Dignas de tio de zap”; Jornalista ‘desce a lenha’ em frases de Tite no CT e bastidores fervem na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira está focada exclusivamente na Copa do Mundo. O momento da equipe comandada por Tite é fantástico, venceu os últimos dois amistosos, marcando oito gols e sofrendo apenas um. O Mundial se iniciou no último domingo (20), com vitória do Equador sobre o Catar por 2 a 0 e agora, o Brasil realiza os ajustes finais para estrear na quinta-feira (24).

Mas outro assunto veio à tona nos bastidores, as frases de Tite estampadas nas paredes do centro de treinamento. “Confiança não se pega e se solta quando quer”. “Aproveitem o momento de confiança”. “Mentalmente forte”. “Concentrem e desfrutem”. “Se preparar bem para merecer vencer”, são algumas das frases pregadas nas paredes.

críticas

Após a divulgação, o assunto rendeu algumas críticas, principalmente do jornalista Menon, do UOL Esporte. Dessa forma, em sua coluna no site, Menon detonou as frases de Tite: “são ridículas, auto-ajuda de botequim, dignas de tio do zap”, escreveu no título da matéria. Além disso, ele destacou que isso é “coisa de coach e não de treinador”. Clique aqui para ler a coluna completa.

Sobretudo, a Seleção Brasileira está no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões, grupo parecido ao da última edição do Mundial em 2018. Dessa forma, a primeira partida do Brasil na Copa será diante da Sérvia e está marcada para quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, mesmo palco que será sediada a final, no dia 18 de dezembro.