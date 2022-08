“Difícil criar esse clima”; Ex-Real Madrid sai da casinha e faz alerta para PSG sobre Neymar, Mbappé e Messi

O Paris Saint-Germain vai mantendo os resultados positivos dentro de campo e tem 100% de aproveitamento na Ligue 1, mesmo enfrentando desafios nos bastidores, principalmente com os dois dos principais craques da equipe vivendo conflitos que geram um clima de tensão no elenco. Kylian Mbappé e Neymar chegaram a demonstrar essa rivalidade dentro de campo no episódio que foi batizado de “Penaltygate II”.Após uma reunião com os jogadores, o Clube tenta transmitir a ideia de que conflito entre os atletas foi acalmado.

Todavia, para o português José Peseiro, atual técnico da Nigéria e antigo comandante do Real Madrid, na era galática, com nomes como Ronaldo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raul e David Beckham, afirmou que será difícil lidar com os egos de um elenco tão recheado de astros, como é o PSG.

“Não é fácil. Chega um momento em que esses atletas vivem em seu próprio mundo. Não por culpa deles, mas, o imediatismo do futebol, para o bem ou para o mal, cria este entorno. Esta forma de estar. Quando temos uma equipe de divisão baixa, a relação entre os atletas é quase familiar. No patamar de um PSG, de um Real Madrid, não existe isso. Eles têm um patamar de exigência midiática. Claro que isso os transforma em estrelas”, disse o português em entrevista à ESPN.

Fonte: BolaVIP Brasil