DiCaprio faz apelo por eleições no Brasil, e Anitta responde: ‘Salvar a gente’

Ator e ativista político, Leonardo DiCaprio usou suas redes sociais para agradecer “aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrar para votar”. A mensagem, publicada em português para seus mais de 19 milhões de seguidores no Twitter, foi compartilhada por Anitta, que apreciou o esforço do artista em gerar visibilidade ao tema: “Ajudar a salvar a gente”.

Na publicação inicial, feita nesta segunda-feira (2), DiCaprio encorajou jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor para as eleições deste ano. Anitta, que tem se aprofundado em assuntos políticos nos últimos anos, engajou a postagem do ator e brincou: “Viu, galera, DiCaprio está até aprendendo português para ajudar a salvar a gente.”

“Da próxima vez que eu te ver, vou fazer você gravar um vídeo falando isso em português”, continuou a cantora em outro tuíte.

Esse não é o primeiro apelo de DiCaprio às eleições no Brasil. Na última semana, o ator publicou um tuíte no qual fazia referência às queimadas na Amazônia. Ao incentivar a participação efetiva de brasileiros na democracia, o artista afirmou: “O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas. O que acontece lá é importante para todos nós.”

Na ocasião, Jair Bolsonaro se posicionou e respondeu aos comentários do astro. Segundo o presidente, DiCaprio tinha publicado uma imagem antiga sobre a destruição da floresta: “O povo decidirá se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governado por bandidos que servem a interesses especiais estrangeiros.”

Além de Leonardo DiCaprio, Mark Hammill, intérprete de Luke Skywalker na franquia Star Wars, e Mark Ruffalo, intérprete do herói Hulk no Universo Compartilhado da Marvel (MCU, na sigla original), defenderam a campanha liderada por Anitta.