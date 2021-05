Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem: trabalhadoras relatam a experiência de escolher a profissão

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) possui cerca de 8,6 mil técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na rede pública. E, nesta quinta-feira (20/05), celebra-se o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, profissionais cuja importância se tornou ainda mais visível no contexto da pandemia da Covid-19.

“Estamos presentes no dia a dia, na prevenção de doenças e agravos, na promoção da saúde, no nascimento e no cuidado intensivo. Estamos sempre presentes para garantir o direito à saúde. Acabamos nos dedicando sempre à vida das pessoas que precisam da gente”, enfatizou a técnica de enfermagem Euzenir de Souza, que atua no SPA Joventina Dias.

Para a técnica de enfermagem Karla Sombra, que atua no Hospital de Combate à Covid-19 (HCC-Nilton Lins), a decisão de salvar vidas e cuidar dos pacientes foi tomada no ato de escolha da profissão. Mesmo com uma pandemia, continuou trabalhando na linha de frente.

“Sinto-me honrada com a profissão e com o hospital de que faço parte, pois o comprometimento, amor e cuidado são vistos por todos que por aqui passam”, relatou a técnica.

A técnica do HCC-Nilton Lins ressalta o protagonismo dos profissionais de saúde durante a pandemia. “Se estamos diante de um desafio que nos coloca como principais protagonistas, temos que ser a esperança de cada paciente, e temos que ser fortes por eles, como pelos nossos”, disse.

Karla Sombra também destaca a valorização desses trabalhadores no HCC-Nilton Lins. “A unidade na qual eu trabalho sempre apoiou e valorizou cada um de nós, técnicos de enfermagem, sempre muito humana e comprometida com a vida de cada paciente, nos dá força e nos incentiva. Se alegra com cada alta e chora junto com cada perda”, contou.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM