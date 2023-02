Dia Mundial das Leguminosas: alimentos ajudam a garantir nutrição adequada e dieta saudável

Neste Dia Mundial das Leguminosas, celebrado anualmente em 10 de fevereiro, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) fortalece a conscientização sobre a importância desses vegetais na alimentação humana e para o meio ambiente. Nas Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, o consumidor poderá encontrar dois alimentos dessa categoria: a ervilha em vagem e o feijão-de-corda regional ou feijão-de-metro.

Conforme a nutricionista da ADS, Fabiana França, ao contrário do que o nome sugere, as leguminosas não são legumes, mas sim grãos produzidos em vagens, como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, soja e amendoim.

“As leguminosas estão entre os alimentos que não podem faltar no nosso dia a dia. Elas são importantes fontes de vitaminas, proteínas e minerais. A função é garantir a saciedade, os níveis recomendados de colesterol, o bom funcionamento do intestino e o controle da glicemia”, destaca a especialista.

As Feiras de Produtos Regionais têm uma diversidade de produtos, como frutas, folhagem, verduras e legumes, que são produzidas na região pelo sistema de agricultura familiar. Do grupo das leguminosas, o consumidor poderá encontrar a ervilha em vagem e o feijão-de-corda regional. Cabe ressaltar que a produção é sazonal e a oferta varia conforme as condições climáticas. Para alcançar retorno econômico, a produtividade de cada espécie agrícola exige, ainda, o emprego do manejo adequado.

Neste início de ano, produtores das feiras dos Shoppings Sumaúma (realizada às terças-feiras, das 14h às 19h) e Ponta Negra (às quartas, das 15h às 19h) e do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (aos sábados, das 5h às 11h) têm o feijão-de-corda regional.

Valor nutricional

O feijão-de-corda ou feijão-de-metro, além de ser considerado fonte de proteínas, também é fonte de cálcio, fósforo, sódio e potássio. O alimento apresenta, ainda, bons teores de vitamina A, tiamina e niacina.

E a ervilha torta ou ervilha em vagem é rica em vitamina C, fibras, ferro, zinco e uma das principais fontes os aminoácidos necessários ao corpo. A junção destas propriedades faz com que tenha ação anti-inflamatória, antioxidante, diminui a pressão arterial e reduz o colesterol.

Conforme o engenheiro agrônomo da ADS, João Netto, além de seu valor nutricional, as leguminosas também desempenham um papel importante no meio ambiente e na agricultura sustentável. “Elas contribuem com a manutenção dos solos contribuindo para a diminuição dos custos de produção das áreas manejadas na produção de alimentos”, disse.

Ao fixar nitrogênio no solo, explica Netto, elas ajudam a melhorar a fertilidade do solo e a reduzir a necessidade de fertilizantes químicos.

Segurança alimentar

A celebração do Dia Mundial das Leguminosas foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 2016, com o objetivo de destacar a importância desses vegetais para a segurança alimentar e a nutrição. Conforme a nutricionista Fabiana França, é importante incentivar a população a incluir mais leguminosas na dieta e continuar o apoio à produção local.

FOTO: Ruth Jucá/ADS e Divulgação/Secom