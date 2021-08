Dia do Psicólogo: profissionais da SES-AM realizam atendimento remoto para a população

O Dia do Psicólogo, celebrado nesta sexta-feira (27/08), homenageia o profissional da saúde que atua em diversos ambientes, lidando com comportamento humano e melhorando a qualidade de vida. Um dos desafios apontados pelos profissionais é se adaptar aos atendimentos a distância, que utilizam a tecnologia para estabelecer o contato entre psicólogo e paciente.

De acordo com o psicólogo Rossiney Silva, um dos coordenadores do Serviço de Apoio Psicológico ao Servidor (SAPS) e Serviço de Apoio Psicológico à População (SAPP), disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o distanciamento e o uso das tecnologias estão entre os desafios atuais da profissão.

“Nossa profissão trabalha com o encontro, então quando a gente perde esse presencial isso se torna um desafio, porque um encontro mediado por uma tela é totalmente diferente de um encontro pessoal”, ressaltou.

Por outro lado, acrescenta o psicólogo, na modalidade remota é possível abranger mais pacientes. “Em contrapartida, o que a gente percebeu é que nessa modalidade conseguimos alcançar mais pessoas, essa é uma vantagem. Muitas pessoas não conseguem sair de casa, estão acamadas ou não estão em condições de sair, pessoas que moram em locais remotos, que não tem acesso à psicologia. Então a gente tem de um lado esse desafio, mas ao mesmo tempo ganhamos em alcance”, afirmou Rossiney.

“O saldo está sendo positivo”, segundo a psicóloga e também coordenadora do SAPS e SAPP, Lilian Donato. Ela ressalta que o serviço se expandiu, assim como as solicitações de atendimento. Em seis meses foram realizados mais de 5.500 contatos com servidores da saúde e população em geral. “A gente tem recebido solicitação de atendimento inclusive de outros estados e do interior do Amazonas”, ressaltou.

A adaptação para essa nova forma passou a fazer parte do cotidiano desses profissionais, principalmente dos 16 psicólogos que realizam atendimentos pelo SAPS e SAPP. Conforme Rossiney Silva, é necessário que o psicólogo explique a diferença para um atendimento presencial, e que alguns cuidados, como até mesmo o lugar onde o paciente se encontra, sejam levados em consideração, bem como é preciso deixar claro que o profissional está ali para ouvir e procurar deixar o ambiente on-line mais confortável.

Data comemorativa – O dia em alusão a esses profissionais é um símbolo de luta para a área que cuida da saúde mental e bem-estar psicológico da população e de outros trabalhadores da saúde. A data também enfatiza a importância do psicólogo e o seu trabalho, reforçando do que se trata a psicologia.

“Nós somos servidores da saúde e neste ano tivemos o maior impacto entre as categorias, estávamos na linha de frente, no atendimento on-line, enfim, nós não paramos. Precisamos seguir em frente, levando essa psicologia que a gente acredita, uma psicologia que trabalha em rede e que se importa com o outro. A gente percebe cada vez mais as pessoas precisando de ajuda”, disse o psicólogo Rossiney.

Atendimento – Para acessar o atendimento oferecido pela SES-AM, os usuários devem acessar o link http://chatbot.saude.am.gov.br/, ou o contato com Whatsapp (92) 99258-1056, para pessoas com dificuldade no manuseio de tecnologias ou sem acesso à internet.

Para profissionais de saúde, serão necessários os documentos de matrícula e telefone; já a população em geral deve apresentar nome e sobrenome, data de nascimento, CPF e telefone.

De acordo com a psicóloga e também coordenadora do SAPS e SAPP, Maria Catarina Araújo, o formato de atendimento dos dois tipos de serviços baseiam-se em plantões psicológicos.

“Os dois tipos de serviço ofertam até três atendimentos, são de 20 a 30 minutos em formato de plantão psicológico. O psicólogo estará ali para realizar a psicoeducação, orientações e alguns encaminhamentos, caso seja necessário na demanda. Caso a pessoa queira mais atendimentos, é necessário entrar novamente na plataforma”, explicou.

