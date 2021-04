DIA DE QUARTA-FEIRA INTENSO EM HUMAITÁ

Iniciamos a noite com a noticia de que amanhã o prefeito de Humaitá vai se reunir com o gerente da Amazonas Energia, para saber sobre as constantes interrupções de energia em nossa cidade. (Estaremos lá)

Nossa cidade já comecou receber equipamentos necessários para a implantação dos 05 leitos de UTI no Hospital Regional de Humaitá;

Agentes de saúde do município estão de casa em casa rastreando casos COVID-19 e casos de Endemias, como Dengue e Malária. Todo esse mapeamento, faz parte da metodologia de combate e controle de doenças da Secretaria Municipa de Saúde. A secretaria Laura Patrícia, parabenizou seus agentes e disse que os resultados colhidos, tem evitado filas nos agendamentos das vacinas dos cormóbidos com idades entre 50 e 59 anos.

Pelo menos 540 pessoas chegaram a nossa cidade nas últimas 24hs, os números foram confirmados pelos agentes de saúde que trabalham nas barreira do km 08 na BR 319. A secretária Laura Patrícia reafirmou que esse controle diário pode ser somados também, aos 5800 pessoas que também estiveram em Humaitá durante a Páscoa e Semana Santa;

O Cemitério Municipal de Humaita (novo) vão receber pavimentação com cascalho para melhorar a chegada das pessoas que irão enterrar seus entes queridos no local;

Humaitá tem novo delegado civil, ainda não sabemos seu nome, mas recebemos esta informação, em breve iremos pautar matéria sobre o fato;

Loading...

O governador Wilson Lima estará visitando a cidade de Lábrea nesta próxima sexta-feira, nossa reportagem deve dar uma chegada por lá;

O bairro São Sebastião, está recebendo limpeza pública, hoje a turma de limpeza fes bonito em seu primeiro dia de trabalho no bairro.

NOTA TRISTE

Uma criança de 27 semanas chegou morta no hospital de Humaitá, vindo de Matupí (180) sem nenhum cuidado médico especial, a criança morreu chegando a Humaitá, segundo informações colhidas no hospital, a morte poderia ter sido evitada se a mesma tivesse vindo com os equipamentos corretos e com oxigênio suficiente. A saúde de Manicoré tem perdido vidas por falta de assistência correta. Lamentavelmente mais uma vida se perdeu, por erro de assistência e falta de acompanhamento especializado.

E assim fecho este dia, agradecendo aos amigos que nos seguem em nosso diário eletrônico. Amanhã estamos de volta!