Dia de Campo: Idam realiza evento em parceria com o primeiro e maior produtor de pitaya de destaque no Amazonas

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realizou na manhã de hoje (03/02), uma visita técnica à propriedade do agricultor Cleber Medeiros (km 35 AM-010), o primeiro e maior produtor de pitaya de destaque no Amazonas, a fim de nivelar detalhes sobre o Dia de Campo a ser realizado no dia 10/02.

“Nossa produção de pitaya tem aproximadamente oito anos, principalmente das variedades vermelha e costarriquense. Hoje contamos com a parceria do Idam para limpeza da área, maquinários e técnicos sempre dispostos a nos apoiar. Estamos, então, agora, ampliando nossa plantação, com cerca de 110 mil pés, apenas na minha propriedade. Mais 60 mil pés com outras parcerias”, ressaltou Cleber.

Segundo ele, o principal motivo do evento, “Dia de Campo”, é multiplicar conhecimentos do cultivo de pitaya, a fim de difundir a cultura na região e fazer de Manaus ou região metropolitana a principal região de produção da fruta no norte do Brasil.



Benefícios Ambientais

Cleber, salientou ainda, o potencial da pitaya como um cultivo não apenas de boa rentabilidade, mas também sustentável. Devido às características da planta, ela pode ser cultivada em terras degradadas, não necessitando o desmatamento de terras novas para o plantio.

“Nós pegamos uma área, que foi de pastagem, e conseguimos transformá-la numa plantação de pitaya altamente produtiva”, concluiu.

Para Pedro Chaves, engenheiro agrônomo e gerente de Capacitação e Metodologia de Ater do Idam, a ideia de realizar um Dia de Campo voltado ao cultivo de pitaya, parte de sua importância econômica na zona metropolitana de Manaus, e a crescente demanda pelo mercado consumidor.

“Nossa missão é promover uma maior integração entre agricultores familiares, técnicos e estudantes de ciências agrárias da região de Manaus e entorno, através de trocas de experiências, oportunizando a realização de técnicas de práticas e tecnologias, e eliminação de dúvidas relacionadas à cultura da pitaya”, delineou Pedro.

Dia de Campo

O Dia de Campo é uma ação educativa, que busca reunir produtores rurais, estudantes e técnicos de extensão rural para experiências de capacitação, intercâmbio de conhecimentos e demonstrações práticas de atividades de produção rural. O Dia de Campo está agendado para o dia 10/02, sexta-feira, e será realizado na propriedade do agricultor Cleber Medeiros.

Fotos: Idam/Ártemis Cunha