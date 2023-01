Dia da Universidade: UEA transforma sonhos em carreiras

Transformando vidas e carreiras com a educação acadêmica, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) celebrará o Dia da Universidade, comemorado na quarta-feira (18/01). Ao longo de décadas, a instituição de ensino tem sido a base para muitas pessoas adentrarem na vida profissional.

Para a egressa da UEA, Flávia Souza, 28, o ensino na universidade pública do Amazonas foi fundamental no seu desenvolvimento profissional. Atualmente, trabalha como gerente na Pró-Reitoria de Extensão da UEA e fala sobre a sensação de poder retribuir todo apoio recebido durante a sua graduação.

“É muito gratificante para mim, poder ajudar a universidade de alguma forma. No setor em que eu trabalho, atuo exatamente nessa ponte entre universidade e sociedade e esse elo precisa sempre ser fortalecido”, afirmou a funcionária.

Trajetória

Atuante na área de educação, o reitor da UEA, professor Dr. André Zogahib, relembra a trajetória dele na instituição. “Eu comecei como aluno da universidade no primeiro curso de Administração Pública, que a UEA ofereceu em 2001. E hoje, sou professor da universidade, fruto do primeiro concurso da UEA, em 2007. Atuando há 15 anos na instituição.”

Agora, como reitor, André Zogahib reitera o compromisso com a sociedade. “Com a educação nós mudamos nossas vidas. A educação foi nossa base de sustentação, e proporcionar isso ao próximo, é uma retribuição de tudo o que recebi, de pessoas que oportunizaram meu crescimento profissional, intelectual e até como cidadão”, disse Zogahib.

Ensino de qualidade

Para a nova fase da gestão, Zogahib destaca o olhar do Estado para a população do interior. “Nós podemos esperar cursos de melhor qualidade, e vamos focar, principalmente, na estrutura do interior do estado, a fim de oferecer ensino, pesquisa e extensão com mais excelência para a comunidade amazonense”, enfatizou.

