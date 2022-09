Di María surpreende, decide deixar a Juventus, e encaminha acerto com novo clube para 2023

Apesar do bom começo, Di María não terá vida longa com a camisa da Juventus. O jogador, que soma 5 jogos com a camisa do clube de Turim, com um gol e uma assistência, não renovará seu contrato e deixará o clube, no mais tardar, ao fim da temporada.

O Fichajes, inclusive, aponta que o jogador é um dos 4 nomes que tem a saída da Juventus praticamente certa para 2023. Outros, são o brasileiro Alex Sandro, o colombiano Juan Cuadrado e o francês Adrien Rabiot.

A fonte ainda publica que a tendência é de que Di María finalmente retorne ao Rosario Central, clube onde foi revelado e já demonstrou vontade em encerrar sua carreira. Na última janela, inclusive, um retorno já havia sido especulado, mas o argentino optou por assinar com a Juve.

Di María está com 34 anos e, além de Juventus e Rosario Central, na carreira, soma passagens por Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid e Benfica.

