Dezesseis pessoas foram presas pela PMAM nas últimas 24 horas

Prisões foram motivadas por crimes como tráfico de drogas, roubo e receptação

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 16 pessoas e apreendeu seis adolescentes durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de segunda-feira (16/05) e as primeiras horas de hoje (17/05). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Maués, Manacapuru, Pauini e Uarini.

Ao todo, as guarnições da PM tiraram de circulação mais de 120 porções de entorpecentes, cinco armas de fogo, 50 munições e mais de R$ 600 em espécie.

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 33 anos no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Enquanto realizavam a revista, a guarnição encontrou uma pistola calibre 380, dois carregadores de arma de fogo e 28 munições do mesmo calibre. O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Interior

No município de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus), dois homens, de 18 e 23 anos, foram presos por policiais do 2º Grupamento de Polícia Militar (GPM) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem os policiais encontraram um revólver calibre 38, sete munições e mais de R$ 160 em espécie. Os suspeitos foram direcionados à delegacia do município.

(Foto: Divulgação/PMAM)