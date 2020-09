Dezenas de palestras e cursos estão na grade de programação da 42ª Expoagro

Durante a realização da 42ª Expoagro do Amazonas, edição 100% digital, no período de 28 a 30 de setembro, os produtores rurais e demais interessados poderão acessar dezenas de vídeos com cursos de capacitação e palestras sobre as mais diversas cadeias produtivas do setor primário e da agroindústria.

O material foi produzido com a participação de técnicos da Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror), suas vinculadas – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS)-, e parceiros como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os cursos e palestras estarão disponíveis no site da Expoagro, no Pavilhão do Conhecimento, e na programação do canal exclusivo 2.5 da TV Encontro das Águas.

Temas como “Acesso ao Crédito Rural”, “Empreender na Piscicultura”, “Preparo do Viveiro”, “Procedimentos Básicos para a Produção Aquícola”, “Qualidade da Água”, “Instalação e Implantação de Frutíferas na Região”, “Instalação e Implantação de Hortas na Região”, “Manejo e Tratos Culturais”, “Identificação de Pragas e Doenças”, “Controle de Pragas”, “Manejo Fitossanitário”, “Manejo da Castanha”, “Boas Práticas de Criação de Aves de Corte e Postura”, “Controle de Pragas nas Pastagens”, “Boas Práticas de Manejo do Açaí” e “Prevenção à Entrada da Mosca da Carambola no Amazonas” são alguns dos focos de cursos e palestras que fazem parte da programação da 42ª Expoagro Digital.

Toda a programação, com datas e horários, está disponível do endereço eletrônico www.expoagro.am.gov.br.

Fotos: Divulgação/Sepror

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade (Sepror): Mayana Tomaz (98121-5632).