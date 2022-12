Dezembro Vermelho: Seap promove campanha de conscientização na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP)

Hoje, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa terceirizada RH Multi, promoveu a abertura da campanha Dezembro Vermelho, mês de prevenção do HIV e das infecções sexualmente transmissíveis, na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Ramal Bela Vista, bairro Puraquequara, zona leste de Manaus.

Após a abertura da campanha, o público LGBTQIA+ da Unidade participou de palestras educativas, atendimento psicossocial e de saúde, além de ações de beleza, como corte e escova de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas, cuidados com a unha, entre outras.

Estiveram presentes no evento o coronel André Luiz Barros Gioia, Secretário executivo-adjunto da Seap; major Igor Reis, representando a Coordenação do Sistema Prisional (Cosipe); Magno Raposo, diretor da UPP; Keyla Prado, chefa do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc); Carolina da Motta, chefa do Departamento de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (DSSPAM); Sheryde Karoline, gerente administrativa da RH Multi; e servidores e colabores da Seap e da empresa terceirizada.

“Antigamente, o HIV era terrível, mas com o avanço da medicina, hoje podemos fazer o processo de prevenção e tratamento adequado. Não se esqueçam de se prevenir, pensem no parceiro de vocês, nos familiares e se cuidem”, disse o coronel André Luiz Barros Gioia, secretário executivo-adjunto da Seap.

Durante todo o mês de dezembro, equipes do Departamento de Saúde da Seap estarão em todas as unidades prisionais, fortalecendo a campanha com mais palestras e orientações.

FOTOS: Divulgação/Seap