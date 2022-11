“Deu raiva”; Gabigol manda real para Tite e revela bastidores surpreendentes da convocação da Seleção Brasileira

Neste domingo (20) a bola vai rolar pela primeira vez na Copa do Mundo às 13h, quando o Catar enfrenta o Equador, pela abertura do Grupo A. A Seleção Brasileira, por sua vez, segue se preparando para a estreia no Mundial sob o comando de Tite, que lidera os treinamentos dos 26 atletas que foram chamados para o Mundial. E quem ficou de fora da lista do torneio foi Gabigol, que mandou a real para o técnico e revelou bastidores surpreendentes do anúncio da convocação.

Em entrevista ao Altas Horas, da TV Globo, o atacante do Flamengo admitiu sua frustração com Tite por não ter sido convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, mas desejando sorte aos companheiros na busca pelo hexa: “Não ficou [nada de rancor]. Por meia hora, deu raiva, mas passou de meia hora e já estava tudo tranquilo. Espero de coração que sejamos hexa. Confio nos planos de Deus porque sei que uma hora vai acontecer”, declarou Gabigol.

Gabigol também falou sobre como recebeu a notícia de que estaria de fora do Mundial do Catar, dando detalhes de quando assistiu à convocação da Seleção Brasileira de Tite pela TV: “No momento do anúncio eu estava em casa com meus pais. Paramos para assistir e infelizmente não aconteceu, mas fico feliz com o carinho do público, por todos que acham que eu deveria estar lá. O que eu tenho para fazer daqui para frente é continuar trabalhando”, finalizou o atacante.

