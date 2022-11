Detran Amazonas realiza culto ecumênico em memória das vítimas de acidente de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, na tarde desta sexta-feira (18/11), um culto ecumênico em memória das pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito. A iniciativa faz parte do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, instituído em 2005 pela Organização das Nações Unidas (ONU.

O culto foi realizado na sede do Detran e foi realizado por três líderes religiosos: o “padre Zezé” da comunidade de Santana, o pastor Felipe Araújo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e o vice-presidente da Federação Espírita Amazonense (FEA), Edson Farias.

O “Padre Zezé” falou sobre a “a valorização da vida e fragilidade humana”. “Infelizmente todos os dias e todas as horas vidas se perdem por imprudências no trânsito, um de nossos maiores patrimônios é a vida e nossa saúde mental. Ao sairmos de casa nunca sabemos o que irá acontecer, então temos que preservar nossa vida assim como a do nosso próximo”, destacou.

“As consequências dos nossos atos” foi o tema da fala do pastor Felipe Araújo, que destacou que o ser humano está sempre plantando algo através de palavras, pensamentos, atitudes e se há uma coisa certa nessa vida é que sempre iremos colher o fruto que estamos semeando. Por isso,segundo ele, é importante sermos pacientes no trânsito para que não se tenha uma colheita trágica.



O vice-presidente da FEA falou sobre as perdas de entes queridos e fez uma prece por vítimas e familiares. “É natural muitas vezes nos entristecermos com tal situação e com a saudade de alguém que perdemos, mas amando a Deus percebemos que nada acontece sem a sua permissão e por meio d’Ele vem o nosso consolo”,pregou.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou a importância desta data. “Estou nesse segundo ciclo à frente do Detran-AM e nada mais importante que lembrar dessa data, onde um evento como esse traz uma reflexão e nos ensina a ser mais cautelosos e prudentes no trânsito. Devemos ser multiplicadores de boas condutas dentro de casa, com amigos, para que possamos ter uma via mais segura para todo”, disse.

Números

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os acidentes de trânsito matam mais de 1,3 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. No Brasil, são mais de 33 mil mortes, em média, todos os anos. Só em 2022, segundo dados do Registro Nacional de Acidentes de Trânsito (Renaest), mais de meio milhão de acidentes foram registrados, com mais de 10 mil pessoas mortas e 767 mil feridos.

Até outubro deste ano, a capital registrou 213 acidentes com vítimas fatais no trânsito, causado principalmente por colisão onde as principais vítimas foram motociclistas.

FOTOS: Divulgação/ Detran-AM