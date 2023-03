Detran Amazonas informa como realizar agendamento no Portal de Serviços

Com a finalidade de aprimorar ainda mais o acesso a informações e serviços, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ensina o passo a passo de como realizar um agendamento no Portal de Serviços da instituição.

Para quem necessita usufruir dos serviços de Habilitação e Veículos, basta acessar o site do Detran Amazonas (www.detran.am.gov.br) e clicar em “Agendamento”, que fica logo na página principal.

Na primeira etapa do agendamento, os interessados deverão obrigatoriamente preencher os seguintes dados pessoais: nome completo, número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), telefone e e-mail.

Ainda na primeira etapa, o usuário terá que escolher a opção “Veículos”, caso queira agendar pagamento do licenciamento anual, transferência de propriedade, vistoria veicular, entre outros. Após selecionar o tipo do serviço, terá que informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ou o número do chassi.

Já para os serviços envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o usuário deverá selecionar a opção “CNH – Carteira de Habilitação”. Após escolher e responder os campos anteriores, deve clicar no botão “Solicitar” para prosseguir com os próximos passos do procedimento.

A seguir vem a segunda etapa do agendamento, na qual será exibido um calendário com as datas disponíveis para cada mês. Após selecionar o dia e o mês que deseja, o usuário será informado dos locais e horários disponíveis para o atendimento. Após realizadas as escolhas, basta clicar no botão “Concluir”.

Na próxima e última etapa, o solicitante deverá conferir se os dados informados estão corretos. Após a validação, é só apertar em “Confirmar” que o agendamento estará realizado.

Cancelamento

Caso o interessado não possa comparecer na data e na hora marcadas, é possível cancelar o procedimento. Basta acessar o site Detran Digital (www.digital.detran.am.gov.br), clicar em “Agendamento”, em seguida “Consultar Agendamento”, informar o CPF e apertar na opção “Desmarcar Agendamento”.

FOTOS: Isaque Ramos/Detran-AM