Detran Amazonas autuou mais de 200 motoristas durante operação ‘Lei Seca’ no feriado da Páscoa

Mais de 300 veículos foram vistoriados na ação

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou a operação “Lei Seca” no feriadão da Páscoa e autuou 205 motoristas, totalizando 303 veículos vistoriados. Ao volante, 76 condutores foram flagrados no teste do bafômetro.

As fiscalizações foram feitas pelos agentes do Detran Amazonas que atuam no Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Também foram removidos 22 veículos ao parqueamento do órgão por diversas irregularidades, que não puderam ser sanadas no local ou estavam com o licenciamento em atraso.

As fiscalizações foram realizadas na Djalma Batista, na zona centro-sul; na avenida Itaúba, na zona leste; e nas rodovias AM-010 e AM-450.

​​Lei Seca​​ – A Lei nº 13.546, aprovada em dezembro de 2017, alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelecendo maior rigor para o motorista que praticar o homicídio culposo (sem intenção) ou de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sob o efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas que causem dependência. As disposições da norma entraram em vigor em abril de 2018.

De acordo com o CTB, a penalidade para quem dirige alcoolizado é de R$ 2.934,70.

​​FOTOS:​​ Arquivo/Detran-AM