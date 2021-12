Detran-AM recebe os primeiros contemplados da ‘CNH Social’

Aula inaugural da primeira turma acontece nesta quinta-feira (02/12), no auditório do Detran-AM

“Uma oportunidade!”. Foi assim que a dona de casa Glenda de Almeida Matos, de 32 anos, resumiu o projeto “CNH Social”. Ela, que está desempregada, foi uma das mil primeiras pessoas selecionadas no projeto, que compareceram ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), nesta quarta-feira (1º/12), para dar início ao processo de obtenção da tão sonhada habilitação.

“Sou muito grata por essa oportunidade, que o governo, juntamente com o Detran, está nos concedendo, até por conta da falta de emprego. A ‘CNH Social’ é muito importante para cada cidadão que não tem condições financeiras de conseguir uma habilitação, e eu sou uma delas”, enfatizou a dona de casa.

Assim como dona Glenda, outras 99 pessoas estavam agendadas para esta quarta-feira, para fazerem a entrega da documentação, captura da biometria e da foto, além dos exames médicos e psicológicos. Tudo na sede Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Parque 10, na zona centro-sul.

A doméstica Williana Souza da Cunha, de 24 anos, foi uma dessas pessoas. Ela vai tirar a primeira CNH na categoria B. “Vai me ajudar muito, porque eu não tenho condições financeiramente, e já me facilita até entrar no mercado de trabalho tendo uma CNH. Isso foi uma oportunidade boa que a gente está tendo, graças a Deus”, comemorou.

Entrega da documentação – A entrega da documentação acontece nos dias 1º, 3, 7, 9, 11, 14 e 17 de dezembro, na sede do Detran-AM. Os candidatos que não puderem comparecer no dia e horário agendado só poderão dar continuidade ao processo após um novo chamamento aos faltosos. Se, nessa nova oportunidade, a pessoa selecionada faltar novamente, ela perderá o direito ao benefício.

É importante lembrar que, ao comparecer ao Detran, o candidato deve ter em mãos o original e a cópia dos seguintes documentos:

• Documento de identidade com foto (RG, carteira de trabalho);

• CPF;

• comprovante de residência atualizado;

• título de eleitor; e

• comprovante de renda.

Aula inaugural – A aula inaugural da primeira turma da “CNH Social” será realizada nesta quinta-feira (02/12), na sede do Detran-AM. Serão 30 alunos que iniciarão o curso teórico de legislação para tirar a primeira habilitação nas categorias A e B.

Já a primeira aula prática de direção para os candidatos selecionados no processo de adição ou troca de categoria acontece na sexta-feira (03/12), no Complexo de Treinamento de Direção Veicular (CTDV). A turma terá 20 alunos.

Próxima lista – O projeto “CNH Social” continua com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro. Pode se inscrever qualquer pessoa acima de 18 anos, que seja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), possua renda per capita de até meio salário mínimo, e renda mensal familiar de até dois salários mínimos.

A nova lista com selecionados em Manaus e também no interior do estado está prevista para ser divulgada em janeiro do ano que vem.

Para este primeiro ano de “CNH Social”, o Governo do Amazonas, por meio do Detran-AM, vai ofertar 20 mil vagas para o projeto em todo o estado.

Projeto aprovado em lei, a “CNH Social” será ofertada todos os anos pelo Detran Amazonas. O que deve variar é a quantidade de vagas, que irá depender da arrecadação do órgão.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM