Detran-AM realiza mais de 30 mil serviços de veículos no mês de maio

Em maio de 2021, foram realizados mais de 30 mil serviços de veículos no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Dos 29 serviços oferecidos aos usuários, os mais procurados no período foram: transferência de propriedade, primeiro emplacamento (veículos novos) e atualização de restrição.

A transferência de propriedade, que é um serviço necessário quando o usuário vende o veículo para outra pessoa, teve 9.972 serviços só no mês de maio. Na execução do processo, é realizado a alteração de registro de propriedade de um veículo com a devida atualização dos dados do novo proprietário, junto à Base Estadual (Detran-AM) e na Base Nacional (Departamento Nacional de Trânsito – Denatran).

O primeiro emplacamento deve ser realizado assim que o proprietário comprar o veículo na concessionária. Em maio, foram realizados 4.607 emplacamentos novos. Todo veículo (automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque) deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado, neste caso, no Detran Amazonas.

A atualização de restrição ou a baixa de alienação, como é conhecido popularmente, é um serviço para retirar a restrição de venda do veículo. Isso acontece quando a pessoa solicita uma linha de crédito de uma instituição financeira, sendo alienado ao banco. Após a quitação do veículo, é realizado a baixa de alienação junto ao Detran Amazonas. No mês de maio, 4.088 usuários efetuaram o serviço.

Mutirão – No último sábado do mês de maio (29/5) foi realizado um mutirão de serviços de veículos. Foram ofertadas 1.498 vagas para o atendimento, sendo 966 agendamentos disponibilizados para o Detran Sede e 420 para o Posto Descentralizado de Atendimento (PAD) do shopping Via Norte. Outras vagas foram para atendimento de despachantes.

Fotos: Divulgação/Detran-AM