Detran-AM realiza mais de 112 mil serviços de habilitação em 2021

Nos primeiros cinco meses de 2021, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou 112.251 serviços de habilitação em Manaus. Dos 17 serviços oferecidos aos usuários, os mais procurados no período foram a emissão e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da solicitação de primeira habilitação.

Os meses com menor procura foram janeiro e fevereiro, justamente o período da segunda onda da Covid-19 no Amazonas. Em janeiro foram realizados apenas 10.906 serviços e, em fevereiro, 10.818. Nesses meses, e até o retorno parcial das atividades presenciais em março, os serviços foram realizados em home office pelos servidores do Detran-AM.

Com o retorno das atividades presenciais, no final de março, a procura pelos serviços aumentou no mês seguinte. Em abril, o número de pessoas atendidas subiu para 31.359. Já em maio, a quantidade de atendimentos a pessoas que procuraram o Detran-AM para realizar serviços de habilitação chegou a 34.768.

Serviços mais procurados – Entre janeiro e maio, os serviços de habilitação mais procurados foram emissão de CNH (37.335), renovação de CNH (23.318) e primeira habilitação (12.235).

O mês de maio registrou as maiores procuras nos serviços de renovação (6.637) e de primeira habilitação (4.012). Já o serviço de emissão de CNH teve mais procura em abril (9.729), logo após o Detran-AM retomar as atividades presenciais com 30% da capacidade de atendimento.

Nos meses de janeiro a março, mesmo com a atividade presencial suspensa até o dia 22 de março, os atendimentos de CNH não pararam. Muitos processos de primeira habilitação foram concluídos nesse período.

Além disso, até 12 de abril os usuários puderam fazer a renovação simplificada da CNH, na qual, após pagar a taxa e fazer o exame na clínica médica, o Detran-AM reaproveitava a foto e a biometria já existente no banco de dados do órgão.

Drive-thru e mutirões – Com o retorno do atendimento presencial em março, o Detran-AM iniciou a entrega de CNH pelo sistema drive-thru para dar vazão aos documentos represados na sede do órgão.

A nova modalidade de entrega deu vazão para 19 mil carteiras represadas entre janeiro e março.

Outra medida para agilizar o atendimento dos serviços de CNH foi a realização de dois mutirões exclusivos para habilitação. No primeiro, organizado no dia 15 de maio, 636 pessoas procuraram atendimento.

No segundo (22/05), a procura foi um pouco menor, com 630 atendimentos. Isso proporcionou mais vagas para agendamento no mês de junho, diminuindo o tempo de espera para alguns serviços de CNH.

FOTOS: Lucas Silva/Secom e Djalma Júnior/Arquivo Secom

ARTES: Divulgação/Detran-AM