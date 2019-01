Detran-AM orienta pais e responsáveis de alunos na campanha ‘Volta às Aulas

A campanha ‘Volta às Aulas’ do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) atingiu 1.300 pais e responsáveis de alunos durante a primeira semana de ações de conscientização. A ação realiza abordagens educativas visando orientar pais e responsáveis sobre o respeito às leis de trânsito na hora de deixar e buscar as crianças nas escolas. Ao todo, seis escolas das zonas leste, sul e centro-sul de Manaus receberam ações, entre segunda (21/01) e esta sexta-feira (25/01). A campanha segue até o dia 15 de fevereiro.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou a importância da campanha, realizada em parceria com outros órgãos e instituições do sistema nacional de trânsito, atuando de forma integrada e colaborativa.

“O importante, sobretudo, é chamar a atenção para a necessária observância das normas de trânsito, como por exemplo: não estacionar em fila dupla, não estacionar em local proibido, respeitar a velocidade determinada para a via, principalmente próximo às escolas, além do respeito às faixas de pedestre”, ressaltou Sá.

A gerente de Educação para o Trânsito do Detran-AM, Mitza Brasil, ressalta que a campanha atinge escolas públicas e particulares e terão início ao ano letivo no começo de fevereiro. “Neste primeiro momento a abordagem acontece de forma lúdica e pedagógica com apoio da equipe coordenada pela Gerência de Educação para o Trânsito do Detran, onde são distribuídos materiais educativos, lixeirinhas, garrafinhas de água e uma carta com dicas de segurança dirigidas aos pais”, afirmou Mitza.

Na próxima semana, o Detran-AM irá realizar as ações de fiscalização e os agentes de trânsito irão intensificar a abordagem, principalmente, em relação aos veículos que realizam transporte escolar.

*Fiscalização* – Nas próximas semanas, a campanha segue para uma fase de fiscalização onde a equipe de educação contará com o apoio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), notificando motoristas que não obedecerem regras de trânsito ao transportar alunos, o que poderá resultar em medidas punitivas.

Para o professor e pai de aluno José Pacífico, 69 anos, a conscientização é o fator principal para evitar acidentes e o tumulto no trânsito causado pelos veículos em tornos das escolas. “Eu sempre saio um pouco mais cedo de casa para evitar o trânsito, mas é importante que todos tenham consciência e educação na hora de deixar seus filhos, por isso esse trabalho de orientação realizado pelo Detran é tão importante”, reconhece.

Fotos: Bruno Zanardo/Secom

Assessoria de Comunicação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM): Paulo Bahia Jr. (98154-2531) e Naira da Costa Nascimento (98178-4002).