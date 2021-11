Detran-AM muda sistema de entrega de placas Mercosul

Entrega passa a ser agendada e vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 15, no Posto de Vistoria do órgão, no bairro São Francisco

A partir de terça-feira (16/11), a entrega das placas modelo Mercosul será feita pelo Detran Amazonas somente pelo sistema drive-thru, por meio de agendamento no site agendamentoam.caixadigital.com.br. A mudança foi solicitada pela Central de Placas da Amazônia, empresa credenciada pelo órgão para esse serviço.

A entrega continuará a ser feita no Posto de Vistoria do Detran-AM, localizado na rua Walter Zuani, 85, no bairro de São Francisco, zona sul de Manaus. Essa mudança se aplica somente aos usuários comuns. Os despachantes irão continuar recebendo as placas direto no escritório da Central de Placas, que fica no prédio da sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, no Parque 10, zona centro-sul.

A mudança foi solicitada pela Central de Placas para melhorar o fluxo no atendimento e proporcionar mais agilidade na entrega. Sem o agendamento, as pessoas acabavam tendo que esperar para receber e colocar a placa. Agora, com o serviço agendado, isso não deverá ocorrer.

A entrega agendada funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato com o SAC da Central de Placas da Amazônia, por meio do telefone (92) 99283-0752.

FOTOS: Arquivo/Detran-AM