Detran-AM leiloa mais de 1.600 veículos em 2020

Nos dois leilões virtuais realizados neste ano pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), 1.608 veículos foram arrematados pela população. O órgão já prepara um terceiro certame com mais de mil lotes para o final do mês de outubro.

Até o momento, o valor arrecadado com os leilões realizados neste ano chega a quase R$ 5 milhões. Esse dinheiro é utilizado para o pagamento das dívidas dos veículos, que estavam retidos no parqueamento do órgão após serem removidos durante fiscalizações.

Os dois leilões realizados neste ano pelo Detran-AM ocorreram de forma virtual, nos meses de julho e agosto. Só nesse último, mil veículos foram colocados à disposição, sendo que 701 acabaram arrematados por R$ 2,1 milhões.

O maior lance foi em um carro modelo Cruze Hatch, ano 2013, que acabou disputado por 28 pessoas e foi arrematado por R$ 28.480. Pela tabela Fipe, o veículo tem preço estimado em aproximadamente R$ 46 mil. O arrematante conseguiu uma economia de 39% no valor final do carro.

Dos mil veículos disponíveis nesse último leilão, foram arrematados 179 carros e 522 motocicletas. Os demais voltaram ao parqueamento do Detran-AM para o próximo certame, previsto para o mês de outubro.

Primeiro leilão – Devido à pandemia de Covid-19, o Detran Amazonas só conseguiu realizar o primeiro leilão do ano no final do mês julho, quando 1.032 veículos foram a pregão eletrônico.

Desse total, 907 veículos foram arrematados. O valor arrecadado nesse certame foi de R$ 2.727 milhões.

“Nós já estamos preparando nosso terceiro leilão que, por conta das restrições da pandemia, provavelmente ainda será virtual. Atualmente nós temos cerca de 1.500 veículos cadastrados para o próximo certame, porém essa quantidade pode variar uma vez que até a data do leilão os proprietários podem vir retirá-los”, explicou Gleice Barros, coordenadora da comissão de leilão do Detran-AM.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM

