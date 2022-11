Detran-AM garante 40% de desconto no aplicativo Carteira Digital de Trânsito para condutores multados

Os condutores do Amazonas podem pagar suas multas com até 40% de desconto através da Carteira Digital de Trânsito (CDT). O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) aderiu, desde 2019, à forma virtual para beneficiar os motoristas que foram multados no estado.

O órgão traz a junção dos serviços na Carteira Digital com o Serviço de Notificação Eletrônica (SNE), em um único aplicativo. De acordo com o gerente de infrações do Detran-AM, Arthur Cruz, a facilidade vale apenas para pessoa física, desde que o condutor realize o pagamento até a data de vencimento da multa.

“Todo proprietário de veículo que receber uma notificação de autuação e aderir aos termos da Carteira Digital de Trânsito pode obter um desconto de 40%. (No caso das) infrações de alcoolemia, cujas multas são somadas em quase R$ 3 mil, se ele fizer o aceite dos termos de condições da notificação de penalidades, ele vai pagar uma infração no valor de R$ 1,8 mil com o desconto”, explicou.

Para passar a receber as multas em formato eletrônico, o condutor precisa formalizar a adesão pelo site ou pelo aplicativo do SNE. Os clientes já cadastrados no SNE e na CDT apenas precisarão atualizar o aplicativo da carteira.

As funcionalidades já estarão disponíveis no menu Opções, na aba Preferências. Para novos usuários, o caminho será o mesmo, com a diferença de que a adesão será feita no momento que o condutor permitir o aplicativo.

Para consultar as infrações e obter o desconto, o condutor precisa estar também habilitado no aplicativo CNH Digital. Em seguida, basta acessar a aba “Infrações” e optar por infrator ou veículo. Ao abrir, automaticamente o aplicativo dá a opção de aderir ao SNE e obter o desconto, basta seguir as instruções. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

“A pessoa física vai ter que baixar a Carteira Nacional de Trânsito, vai ter que veicular o veículo e a habilitação. A partir do momento em que der o aceite, ele vai ter o desconto das infrações registradas pelo Detran-AM”, disse Arthur Cruz.

Multas

De janeiro até junho deste ano, o número de multas de trânsito em Manaus registrou um aumento de mais de 35% em relação ao mesmo período de 2021, segundo o Detran-AM. A maioria das infrações registradas, neste ano, foi por irregularidades no licenciamento dos veículos.

Ainda segundo o gerente de infrações, mais de 70% desse número se refere a condutores sem habilitação e a condução dos veículos com o calçado inadequado.

De acordo com o relatório do órgão, foram 26.992 multas aplicadas de janeiro a junho de 2022. Na primeira metade do ano passado, houve registro de 19.973 autuações.

FOTOS: Antônio Lima/Secom