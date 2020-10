Detran-AM flagra 50 motoristas dirigindo embriagados neste fim de semana prolongado

Neste fim de semana prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou ações de fiscalização nas ruas de Manaus e rodovias do estado. Ao todo, 412 motoristas foram autuados por diversas infrações, sendo que 50 estavam dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica e acabaram sendo autuados com base na Lei Seca.

Noventa e seis por cento dos flagrantes de alcoolemia ocorreram nas ruas da capital, entre a noite de sexta-feira (9/10) e a madrugada de domingo (11/10). Somente dois motoristas foram pegos pelo teste do bafômetro nas rodovias estaduais, retornando para Manaus nesta segunda (12/10).

Além dos condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcóolica, outros 16 se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Contudo, como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê as mesmas sanções administrativas aplicadas aos motoristas embriagados, eles foram multados em R$2.934,70 e autuados por infração gravíssima, sendo aplicado sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, tanto os motoristas flagrados quanto os que se recusaram sofrerão um processo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

“Se esses mesmos condutores forem pegos novamente dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica ou mesmo se recusarem a fazer o bafômetro, a multa será dobrada”, explicou Victor Mansur, coordenador-geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM.

Autuações – De sexta até ontem, 412 motoristas foram autuados, a maioria por licenciamento atrasado. Outros 76 tiveram os veículos removidos ao parqueamento do Detran-AM.

Alguns motoristas preferiram pagar as dívidas com o órgão estadual de trânsito na própria blitz. Vinte e quatro condutores aproveitaram a facilidade para quitar a dívida com o cartão de crédito e seguir viagem sem ter o veículo retido.

Fotos: Divulgação/Detran-AM

Link de imagens da fiscalização na rodovia Manaus-Manacapuru:

https://mega.nz/folder/3dURgaJA#rB89R_8DGCZMf5oHHUUvyw

