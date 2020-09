Detran-AM encerra campanha solidária com pedalada e arrecada mais de 1,5 tonelada em doações

A ação solidária “O Amor ao Próximo não se aposenta”, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para ajudar a Casa do Idoso São Vicente de Paulo, conseguiu arrecadar mais de 1,5 tonelada de donativos, entre alimentos e material de higiene e limpeza. Só nessa terça-feira (22/09), mais de 200 quilos foram doados pelos ciclistas que participaram da Pedalada Solidária, que marcou o encerramento da ação social.

A campanha começou no dia 1º de setembro e se encerrou ontem. A ação social envolveu colaboradores do Detran-AM e parceiros que abraçaram a causa, como o Sindicato dos Despachantes do Amazonas (Sendesdam), a multinacional Moto Honda da Amazônia, além dos sindicatos das Clínicas Médicas e dos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

“Estou muito honrado com o engajamento na campanha, principalmente, por nossos parceiros que aceitaram o desafio. Essas doações vão ajudar muito aos idosos da Casa do Idoso São Vicente de Paulo”, comemorou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Pedalada Solidária – A Pedalada Solidária, realizada na noite de terça-feira, marcou o encerramento da ação social de apoio a Casa do Idoso São Vicente de Paulo. O evento, realizado no Dia Mundial Sem Carro, conseguiu arrecadar mais de 200 quilos de alimentos doados pelos ciclistas que participaram do evento.

Aproximadamente 320 ciclistas de diversos grupos de pedal da cidade participaram da pedalada, segundo levantamento da Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam). A terceiro-sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), Maria Auxiliadora Barroso, gostou da pedalada por dois motivos: “Além de nos conscientizarmos um dia sem usar o carro, estamos ajudando nessa campanha solidária. Achei uma ótima iniciativa do Detran-AM”, disse.

A pedalada teve 15 quilômetros de percurso. A saída foi da sede do órgão, no Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul, passando pela avenida Constantino Nery, entrando pelo Centro Histórico da Cidade. O retorno foi feito pela avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho até a sede do Detran-AM. O percurso foi feito pelo grupo de ciclismo Alto Giro Ciclo e contou com o balizamento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu).

“A Federação de Ciclismo do Amazonas só tem agradecer pelo convite e pelo suporte que o Detran-AM está nos oferecendo para essa pedalada em alusão ao Dia Mundial Sem Carro e, principalmente, pela causa tão nobre de que fomos convidados a participar”, destacou Juliano Macanoni, presidente da Federação de Ciclismo Amazonense.

Entrega – Todos os donativos arrecadados na campanha serão entregues a Casa do Idoso São Vicente de Paulo nesta sexta-feira (25/09), data em que o Detran-AM completa 48 anos. O material será usado para suprir algumas necessidades dos 22 idosos que residem no local.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM): Márcio Azevedo (98188-1798) e Marinalva Marinho (98112-2245).